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Председатель ЦИК проинформировал представителей международных организаций о выборах 26 октября


25.10.2024   12:30


Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с представителями международной организации TransparenciaElectoral и Института развития избирательных институтов Албании.

Георгий Каландаришвили ознакомил участников встречи с осуществляемой деятельностью в направлении внедрения электронных избирательных технологий, осуществленными проектами в сфере информирования избирателей и важными нововведениями.

Как отметил Каландаришвили, избирательная комиссия за два дня до выборов использует все ресурсы для предоставления важной информации партиям, участвующим в выборах.

На сегодняшней встрече Георгий Каландаришвили подробно рассказал о задачах, стоящих перед ведомством, влиянии дезинформации на избирательный процесс и проверке соответствия технологических средств, которые будут использоваться на выборах 26 октября, а также о различных других важных вопросах.

По его словам, администрация приняла важное решение о проведении аудита, который, с одной стороны, обеспечит прозрачность и публичность, ответит на все вопросы и опасения, а с другой стороны, ответит на передовой международный опыт и стандарты.

Встреча состоялась в Центризбиркоме 24 октября.


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