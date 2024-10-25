

Председатель ЦИК проинформировал представителей международных организаций о выборах 26 октября

25.10.2024 12:30





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с представителями международной организации TransparenciaElectoral и Института развития избирательных институтов Албании.



Георгий Каландаришвили ознакомил участников встречи с осуществляемой деятельностью в направлении внедрения электронных избирательных технологий, осуществленными проектами в сфере информирования избирателей и важными нововведениями.



Как отметил Каландаришвили, избирательная комиссия за два дня до выборов использует все ресурсы для предоставления важной информации партиям, участвующим в выборах.



На сегодняшней встрече Георгий Каландаришвили подробно рассказал о задачах, стоящих перед ведомством, влиянии дезинформации на избирательный процесс и проверке соответствия технологических средств, которые будут использоваться на выборах 26 октября, а также о различных других важных вопросах.



По его словам, администрация приняла важное решение о проведении аудита, который, с одной стороны, обеспечит прозрачность и публичность, ответит на все вопросы и опасения, а с другой стороны, ответит на передовой международный опыт и стандарты.



Встреча состоялась в Центризбиркоме 24 октября.







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