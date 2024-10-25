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Лидер ЕНД: Попытку проведения кампании, основанной на страхе, видят все как внутри Грузии, так и за ее пределами
25.10.2024 13:45
Попытку проведения кампании, основанной на страхе, видят все как внутри Грузии, так и за ее пределами, в том числе и опытные наблюдатели. Я убеждена, что попытка запугивания населения не сработает,- указанное заявление после встречи с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ сделала председатель „Единства – национального движения’’ Тинатин Бокучава.
По её словам, она убеждена в том, что граждане свободной Грузии выберут европейское благополучие.
„ Попытку проведения кампании, основанной на страхе, видят все как внутри Грузии, так и за ее пределами, в том числе и опытные наблюдатели, находящиеся сегодня здесь. Я убеждена, что попытка запугивания населения не сработает, пойдет обратная реакция, свободолюбивые люди, граждане свободной Грузии выберут европейское благополучие, самая твердая гарантия смены власти – наше движение",- отметила Бокучава.
К информации: после встречи с представителями правящей партии Грузии члены наблюдательной миссии встретились с представителями оппозиции. На встрече присутствовали члены „Единства – национального движения’’, партии "Гахария для Грузии", коалиции „Сильная Грузия".
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