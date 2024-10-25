

ЦИК Грузии должна объявить окончательные результаты выборов не позднее 21 ноября

25.10.2024 14:58





21 ноября – последний день (не позднее 26 дня со дня проведения выборов), когда Центральная избирательная комиссия Грузии на основании протоколов, полученных от окружных и участковых избирательных комиссий, и окончательных решений суда, должны подытожить результаты выборов и обнародовать итоговый протокол.



После подведения окончательных итогов ЦИК обнародует соответствующий документ на своем веб-сайте, а также передаст его для публикации в “Законодательный вестник“, который обязан обнародовать их в течение двух дней.



Мандаты членов парламента будут распределены между теми политическими партиями, которые на предстоящих выборов получат хотя бы 5% голосов избирателей. Количество голосов, зафиксированных в упраздненных избирательных бюллетенях, в общем количестве голосов засчитано не будет.



Для установления количества мандатов, полученных политическими партиями, количество полученных ими голосов умножается на 150 и делится на сумму голосов, полученными всеми политическими партиями, участвующими в выборах и набравшими 5% действительных голосов избирателей. Целая часть полученного числа и будет количеством полученных политической партией мандатов.



В случае, если сумма мандатов, полученных политическими партиями, составит менее 150, нераспределенные мандаты в последовательности получат политические партии, показавшие наилучший результат.



В течение двух дней со дня обнародования итогового протокола ЦИК зарегистрирует избранных членов парламента и вручит им временное свидетельство об избрании членом парламента Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





