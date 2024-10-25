

В день голосования будет задействован целый ряд запретов, установленных законом

25.10.2024 15:09





В день голосования будет задействован целый ряд запретов, установленных законом. Согласно “Избирательному кодексу“, воспрещается предвыборная агитация в здании, где проходит голосование, а также размещение агитационного материала на расстоянии 25 метров от входа в здание. Указанный материал подлежит снятию, демонтажу или изъятию.



Воспрещается создание физических препятствий для передвижения избирателей в здании, где проходит процесс, или на расстоянии 100 м от него, также воспрещается собрание людей и учет избирателей на на расстоянии 100 м от входа в здание, где проходит голосование.



Воспрещается отзыв члена участковой избирательной комиссии, отзыв или замена избирательным субъектом своего представителя.



Воспрещается в течение 8 часов до голосования и до 20:00 в день голосования размещать платную или бесплатную предвыборную рекламу, программу избирательных субъектов в эфире радио и телевидения, а также осуществление телефонных звонков и рассылки СМС в избирательных целях.



До 20:00 в день голосования воспрещается размещение результатов опросов общественного мнения, за исключением информации о возможных участниках голосования и их количества.



В целях обеспечения тайного процесса голосования воспрещается фото- и видеосъемка в кабинах для голосования.



Во время голосования воспрещается закрывать здание, где оно проходит, прекращать или приостанавливать процесс, за исключением случаев, когда обеспечение публичности, равноправия и свободного волеизъявления избирателей не предоставляется возможным.



Служащим избирательных администраций воспрещается делать заявления о предварительных результатах, если указанные результаты надлежащим образом не размещены на веб-сайте ЦИК.



Напомним, что в день парламентских выборов, 26 октября, избирательные участки откроются в 06:45, голосование начнется в 08:00 и завершится в 20:00 по местному времени.



С 09:00 до 19:00 будет осуществлена процедура голосования посредством переносных избирательных урн. Возврат переносных урн для голосования на участки должен быть завершен не позднее 20:00 по местному времени.





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