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Премьер Грузии отдал церкви часть двора сельской школы за 1 лари


25.10.2024   15:30


Правительство Грузии передало Православной Церкви за 1 лари часть земельного участка, который использовался средней школой №2 в селе Салибаури, Хелвачаурского муниципалитета.

Постановление о «приватизации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, для Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви посредством прямой продажи» было подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе 17 октября 2024 года.

«Земельный участок площадью 300 кв. м, не предназначенный для сельскохозяйственных нужд, расположенный по адресу: муниципалитет Хелвачаури, село Салибаури, школа №2, передается в собственность Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви путем прямой продажи за 1 (один) лари.

В качестве условия приватизации указанного в первом пункте недвижимого имущества устанавливается оплата приватизационной суммы в течение 1 (одного) месяца с момента заключения соответствующего договора», — говорится в распоряжении правительства.

Территория в Салибаури, находящаяся в пользовании школы №2, в общей сложности составляет 73’128 квадратных метров и согласно последним данным публичного реестра, находится в государственной собственности.

Участок, находящийся в пользовании школы №2 в селе Салибаури. Красной линией обозначена территория [300 квадратных метров], которую государство передало в собственность Православной Церкви за 1 лари.

Этим постановлением правительство поручило Национальному агентству государственного имущества обеспечить выполнение необходимых мероприятий для передачи собственности ГПЦ.


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