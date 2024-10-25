

Бельгийский Комиссариат не призывал граждан Грузии регистрироваться для участия в выборах

25.10.2024 16:07





Как заявили в Генеральном Комиссариате по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия, комиссариат не обращался к грузинской диаспоре c призывом зарегистрироваться для участия в парламентских выборах Грузии.



Комиссариат опубликовал по этому поводу заявление, в котором обвиняет BelGeo (страницу объединяющая грузин, проживающих в Бельгии) и Netgazeti в распространении данной информации, со ссылкой на Генеральный Комиссариат по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия.



Подчеркнем, что в материале, распространенном Netgazeti, нигде не говорится о том, что бельгийский комиссариат призывал грузин зарегистрироваться для участия в парламентских выборах.



1 октября Netgazeti опубликовало материал о том, что, по мнению Бельгийского комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства, участие в выборах не будет представлять никакой угрозы ни одному грузинскому эмигранту или просителю убежища с точки зрения пребывания в этой стране.



Netgazeti опубликовало материал на основе письма опубликованного на странице BelGeo письма, которое, по данным страницы, грузинский иммигрант и активист Зураб Кутидзе получил от Комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия, в ответ на свой вопрос.



Однако вчера, 24 октября, Комиссариат по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия заявил, что упомянутое письмо является подделкой.



«В настоящее время неправительственной организацией BelGeo (https://www.facebook.com/profile.php?id=61559839102804) распространяется пост, который позднее распространило грузинское издание Netgazeti, и в котором говорится, что CGRS призывает людей из грузинской общины зарегистрироваться для участия в выборах в Грузии.



Это неверно. CGRS никогда не будет публиковать такую ​​информацию. В сообщении показано письмо, якобы написанное CGRS. CGRS полностью отмежевывается от содержания этого письма и подчеркивает, что письмо подделано.



Поэтому CGRS рассматривает возможность принятия дальнейших юридических шагов «, — говорится в заявлении Комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия.



После упомянутого заявления Netgazeti обратилась в Комиссариат, где нам сообщили, что Зураб Кутидзе подделал письмо.



«Это письмо не является подлинным. CGRS является независимой федеральной администрацией и не публикует подобных заявлений или документов.



Здесь мы хотели бы уточнить, что автор письма использовал название, логотип, имя сотрудника и печать нашей организации для распространения личного послания», — сообщили Netgazeti в Комиссариате.



Издание Netgazeti также связалось с Зурабом Кутидзе, который не подтвердил, что он подделал письмо, хотя и указал, что в настоящее время «не может найти» письмо, полученное из Комиссариата.



«Я до сих пор не могу понять, что происходит. Я не могу найти полученное письмо с прикрепленным PDF-файлом. У меня нет никакой версии. Я до сих пор не могу понять, что происходит. Я не могу найти полученное письмо с прикрепленным PDF-файлом. У меня нет никакой версии. И к агентству у меня претензий нет. Я в большом замешательстве. Последние два часа я ищу письмо, но его нет в поступивших сообщениях. Честно говоря, у меня нет ответа по этой ситуации», — заявил изданию Зураб Кутидзе.



Со своей стороны, BelGeo принесла извинения за то, что ряд СМИ и люди распространили содержание поддельного письма опубликованного ранее на странице организации. «Надеемся, что никто не пострадает из-за ложной информации», — говорится в сообщении BelGeo.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





