

«Грузинскую мечту» уличили в нарушении авторских прав при создании предвыборных баннеров

25.10.2024 16:11





Фото, использованное в серии скандальных предвыборных баннеров «Грузинская мечты» с разрушенными украинскими городами, было украдено. С обвинениями выступил проект «Детектор растрат».



Речь идет о снимке с изображением уничтоженного храма в селе Богородичное Донецкой области.



Автор фото – сотрудник агентства Sipa US Лев Радин. На стоковой платформе Alamy указывается, что использование возможно только в «редакционных целях» — репортажах, журналистских обзорах, новостных сообщениях и т.д



Радин говорит, что «категорически отказал», когда Alamy обратился за разрешением использовать снимок.



«Я категорически отказался. Тем не менее, они все равно использовали фотографию, хоть и незаконно. Это позорно. Я никогда не поддержу партию «Грузинская мечта»», — сказал Радин «Детектору растрат».



В пресс-службе «Грузинской мечты», Sipa US и Alamy не ответили на запросы проекта.



«Детектору растрат» напоминает, что законодательство Грузии запрещает использовать фото или другие материалы в предвыборных кампаниях без разрешения автора.



Именно эти положения послужили основанием для закрытия популярных пиратских сайтов Adjaranet и iMovies, где размещались фильмы без лецензий.



26 сентября правящая партии Грузии сегодня представила серию новых предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают «выбрать мир» и сказать «нет войне». В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопостовляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.



Кампания ГМ вызвала шквал критики. Президент Саломе Зурабишвили назвала плакаты «изготовленными в кузнеце КГБ». Официальный Киев подчеркнул, что изображать ужасные последствия беспощадной войны России против Украины в политической рекламе недопустимо. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский счел плакаты «постыдными и отвратительными».



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что народ страны якобы «не имел полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине». По его словам, в течение двух с половиной лет оппозиционные СМИ «представляли события таким образом», будто бы Грузия «должна была завидовать Украине». Теперь, по словам Кобахидзе, предвыборные баннеры правящей партии «показали правду».



Источник: Новости - Грузия

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