

Георгий Вашадзе: Выборы 26 октября определят следующие десятилетия нашей страны

25.10.2024 16:17





Мы очень быстро поведем страну к Евросоюзу, привлечем 14 миллиардов, проведем много реформ, но важно, чтобы мы завтра одержали победу на важнейшем референдуме, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал один из лидеров “Единства – национального движения” Георгий Вашадзе.



По его словам, главной надеждой “Мечты” является то, чтобы за 5-процентным барьером осталось как можно больше голосов:



“Завтра - референдум, на котором мы должны сделать большой выбор, фактически, он определяет последующие десятилетия нашей страны. Хочу сказать вам, что единственное, минимальное, за что держится “Грузинская мечта” – это то, чтобы за 5-процентным барьером осталось как можно больше голосов, поэтому хочу попросить вас, всех соотечественников, сейчас не время рисковать, прошу сделать свой выбор в отношении тех политических сил, которые гарантированно смогут преодолеть 5-процентный барьер. Мы, “Единство –национальное движение”, номер 5, являемся самой большой гарантией того, что сможем нанести поражение “Мечте”, и произойдет смена власти, поэтому я прошу вас о поддержке, не растеряйте свои голоса, это имеет решающее значение. В 2016 году под 5-процентным барьером был потерян 21% голосов, если брать выборы 2020 года, около 20-23%. Сейчас не время рисковать, поэтому, номер 5, гарантированный путь к поражению „Мечты“ и окончательной победе грузинского народа”, - заявил Вашадзе.





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