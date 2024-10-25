

Студенты проведут предвыборное шествие в Тбилиси, чтобы призвать к участию в голосовании

25.10.2024 16:25





Активисты проведут сегодня в Тбилиси акцию-марш, чтобы еще раз призвать граждан к участию в парламентских выборах.



«Сегодня, в последний вечер перед решающими выборами, мы собираемся на Руставели и шествием еще раз призовем наших сограждан идти на выборы, чтобы воспользоваться правом на свой решающий голос для спасения европейского будущего», — пишут организаторы в Facebook.



Активисты собираются в 19:00 у парламента Грузии.



К митингу присоединяются студенческие движения «Дапиони» и «За свободу», а также организация «Сирцхвилиа».



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Предстоящие голосование называют экзистенциальным. Фоном ему стал беспрецедентный кризис в отношениях с Западом и заметное сближение правительства Грузии с Россией.



И правящая «Грузинская мечта», и прозападная оппозиция приравнивают выборы к всенародному референдуму. Оппоненты властей предлагают «сказать «да» Европе», правящая партия – сделать выбор между миром и войной, в которую, по их словам, Грузию пытаются втянуть зарубежные силы.



Среди обычных граждан мобилизация перед выборами достигла беспрецедентных масштабов. В соцсетях предлагают помощь с транспортом тем, кому нужно голосовать в других городах, собирают деньги на аренду микроавтобусов.



Джензеры, многие из которых пойдут голосовать впервые, в TikTok призывают «голосовать за Европу». Тренд с импровизациями о «российском будущем» из-за отказа участвовать в выборах стал вирусным.





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