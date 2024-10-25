

Председатель ЦИК провёл итоговый брифинг, посвященный выборам 26 октября

25.10.2024 16:29





«Избирательная администрация готова провести первые масштабные модернизированные выборы в соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне, на которых почти 90% избирателей получат услуги с использованием электронных средств, а бюллетени 10% избирателей будут оцифрованы после окончания голосования», — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на итоговом брифинге по выборам 26 октября.



«За избирательным процессом будут следить более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций, а освещать процесс будут более 2800 представителей 199 медиа-организаций», — заявил Георгий Каландаришвили.



По его словам, Центризбирком призывает областные и участковые избирательные комиссии облегчить важнейший процесс наблюдения и освещения выборов, строго соблюдая установленные законом правила.



«Всего избирателей будут обслуживать 3111 избирательных участков. В Грузии открыто 3044 участка, в том числе 13 участков, созданных в исключительных случаях, из них 12 при пенитенциарных учреждениях и 1 при психиатрическом центре. Что касается избирательных участков, созданных за рубежом, то 67 избирательных участков созданы в 53 городах 42 стран мира. Выборы пройдут с использованием электронных технологий на 2263 избирательных участках в Грузии, а на остальных участках, а также за рубежом голосование пройдет в традиционном порядке.



Избирательные участки откроются в 06:45. Голосование начнется в 08:00 утра. Избиратель должен иметь при себе удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт гражданина Грузии.



Общее число избирателей на выборах 26 октября составило 3 508 294 человека. В выборах с использованием электронных технологий примут участие 3 113 747 избирателей. В этом году впервые возможность принять участие в выборах имеют 135 922 молодых человека. В списке переносной урны 64 238 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910 человек.



Аппарат для подсчета голосов автоматически подсчитывает голоса и после завершения голосования, сразу после завершения обязательных процедур, распечатывает сводку предварительных результатов голосования, которая через планшет отправляется в ЦИК. Что, конечно, означает, что время публикации предварительных результатов существенно сокращается, и мы, вероятно, сообщим общественности предварительные данные в течение 1-2 часов после окончания голосования. При этом данные будут доступны любому заинтересованному лицу на сайте results.cec.gov.ge», — заявил глава ЦИК.



Он отметил, в целях обеспечения прозрачности и достоверности бюллетени подсчитываются вручную.



Каландаришвили еще раз заявил, что голосование является тайным и что фото- и видеосъемка в кабине для голосования запрещена.





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