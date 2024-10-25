

Глава ISFED: Антизападные и недемократические нарративы – это впервые на этих выборах

25.10.2024 16:33





В направлении демократии у нас много раз был и прогресс, и регресс, но антизападные и недемократические нарративы – это впервые на этих выборах, - указанное заявление при оценке предвыборных обстоятельств текущих и предыдущих выборов сделала руководитель ISFED Нино Долидзе.



По ее словам, предвыборному периоду вредят, в том числе и притеснения гражданского общества“.



„Наверное, самым большим отличием является антизападная риторика, чего в Грузии никогда не было. Это действительно проблемный вопрос. В направлении демократии у нас много раз был и прогресс, и регресс, но заметно, что антизападные и такие недемократические нарративы, которые есть сейчас – это впервые именно на этих выборах. Разумеется, проблемным вопросом являются притеснения гражданского общества, „русский закон“, хотя не только закон, то, что делалось против нас, конечно, так же является проблемным. Вкупе с этим повреждение офисов, домов. Безусловно, все это вредит предвыборному периоду, когда наблюдательным миссиям приходится находиться в такой среде.



Кампания такого типа действует и на процесс подбора наблюдателей. В течение последних минут несколько наблюдателей заявили нам о своем отказе принимать участие из-за того, что в отношении них, а также членов их семей осуществлялись попытки запугивания и давления. В меньшей степени в отношении молодых людей, однако, есть случаи увольнения с работы членов семей или снятия пособия по социальной помощи“,- заявила Долидзе.





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