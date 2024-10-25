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Politico: выборы в Грузии определят дальнейшие отношения государства с РФ и Западом
25.10.2024 16:39
Politico публикует статью о предвыборной ситуации в Грузии. «Атмосфера запугивания преследует грузинские выборы», пишет издание. В публикации отмечается, что предстоящее голосование «определит дальнейшие отношения государства с Россией и Западом». Politico цитирует экс-министра юстиции и оппозиционного политика Нику Гварамия, который заявляет, что общенациональные парламентские выборы станут «референдумом о будущем Европы»:
«В субботу у нас будет более 10 000 наблюдателей, готовых защитить голосование. Это самый крупный механизм защиты избирателей в истории нашей страны… Позвольте мне четко заявить, что (оппозиционная) коалиция, наши представители и наши партнеры будут защищать каждый голос, потому что каждый голос имеет значение для нашего европейского будущего».
Между тем, в статье упоминаются обыски в домах двух представителей исследовательского центра «Атлантический совет», проведенные Следственной службой Минфина за 3 дня до голосования.
«Налицо целенаправленная попытка запугать людей, избирателей, гражданское общество и оппозиционных политиков… В оппозиционных кругах, СМИ и НПО есть ощущение, что люди, имеющие связи с Западом, могут стать мишенью», — цитирует Politico грузинского репортера, сотрудничающего с RFERL, Луку Пертая.
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