

Саакашвили: «Пора показать марионетке Кремля зубы»

25.10.2024 16:48





Американское издание Washington Post опубликовало статью под авторством третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Текст начинается с того, что созданная Бидзиной Иванишвили партия все больше сближается с Россией, несмотря на растущее недовольство общественности. По его словам, предстоящие парламентские выборы будут иметь решающее значение для будущего Грузии и повлияют на более широкий черноморский регион – включая Украину – на долгое время вперед.



«В течение 12 лет Грузия находилась под контролем, в основном из тени, Бидзины Иванишвили, чье состояние в 5 млрд долларов – примерно треть валового внутреннего продукта страны – было заработано в основном в России».



По словам Саакашвили, личное богатство Иванишвили резко возросло, в то время страна страдает от усугубляющихся трудностей.



«Но несмотря на свое богатство, у кукловода есть причины беспокоиться о парламентских выборах. После многих лет раздробленности оппозиционные партии страны, включая «Единое национальное движение», которое я когда-то возглавлял, наконец-то объединяются под зонтиком анти-Иванишвили», — пишет экс-президент.



По его словам, «Грузинская мечта», которую Иванишвили контролирует как «почетный председатель», с трудом удерживает свои позиции выше 30% в опросах общественного мнения на фоне растущего общественного недовольства по поводу укрепления связей страны с Москвой. И президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. На стратегическом уровне глава Кремля считает, что контроль над Грузией дает ему власть над энергетическими коридорами Запада.



Саакашвили отмечает, что основатель «Грузинской мечты» реагирует на внутриполитический кризис «прямо как в романе Дэна Брауна»: «Таинственная «Партия глобальной войны», сказал он, пыталась заманить Грузию в расширенный международный конфликт из-за Украины. Один из депутатов «Грузинской мечты» мрачно намекнул, что в этом замешаны масоны».



Говоря о рисках, с которыми страна может столкнуться в случае фальсификации выборов и попытки строительства «однопартийной диктатуры», Саакашвили предупреждает, что Запад может уступить позиции: пока в Украине бушует война, США и союзники не могут позволить себе большую нестабильность в таких местах, как Грузия.



«Сейчас самое время показать марионетке Кремля зубы», — заключает Саакашвили на страницах Washington Post.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





