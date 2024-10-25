

Бывший премьер-министр Ника Гилаури представил детальный план развития Грузии

25.10.2024 17:13





Ника Гилаури, бывший министр энергетики и бывший премьер-министр при власти «Национального движения», вместе со своей консалтинговой компанией «Reformmatics» разработали и представили документ, отражающий видение развития Грузии и план реформ. Документ под названием «Третья республика», опубликованный 23 октября, представляет собой план достижения внешней и внутренней безопасности Грузии, включая высокий уровень благополучия населения и быстрые темпы экономического роста. Для достижения этой цели чрезвычайно важны принципы «Грузинской хартии» и объединение прозападных сил вокруг этого документа, — говорится в документе.



Во введении к 100-страничному подробному плану объясняется название документа и указывается, что Первая республика была основана 26 мая 1918 года и упразднена в условиях аннексии Советской Россией 25 февраля 1921 года. Вторая Республика Грузии была образована после распада Советского Союза и восстановления независимости Грузии 9 апреля 1991 года и существует до сих пор. «К сожалению, в оба вышеуказанных периода самой большой проблемой Грузии было силовое отношение России к нашей стране — оккупация наших территорий, стремление контролировать внешний вектор и попытка предотвратить прозападные реформы», — говорится в документе. Согласно плану, Третья Республика Грузии будет образована, когда Грузия:



отдалится с орбиты России, а безопасность страны будет обеспечиваться не только внутренними силами, но и за счет подписания оборонных соглашений с США и европейскими странами и интеграции в НАТО;

станет членом европейской семьи с европейскими институтами — будет гарантирована защита прав человека, свободный суд, полностью прозрачные и свободные выборы, свободные СМИ, принцип взаимного баланса и взаимного контроля всех трех ветвей власти (законодательной — исполнительной — судебной) будут обеспечены;

станет страной с высоким уровнем дохода;

восстановит территориальную целостность.

В документе говорится, что самоотверженность украинского народа, международная изоляция России, единство Запада и дверь, открытая Европой, создали возможность, которую Грузия должна использовать. «Неиспользование этой возможности в течение десятилетий, а может быть, и еще столетия приведет к тому, что Грузия потеряет перспективу стать полноценной, единой, независимой и разбогатевшей европейской страной. Ответственность каждого из нас не упустить этот шанс», — говорится в документе.



Документ включает главы, посвященные евроатлантической интеграции Грузии и «Грузинской хартии», макроэкономическим реформам, превращению Грузии в экономику-хаб, реформе правосудия, эффективному управлению и малому правительству, привлекательной деловой среде, отраслевым реформам, а также социальным и образовательным реформам.



В документе говорится, что реформы, предложенные в этом документе, если они будут полностью и последовательно реализованы, «приведут к евроатлантической интеграции Грузии, превратят нашу страну в экономику с высоким уровнем дохода к 2029 году, сократят бедность и безработицу почти на 80% и заложат основу для создания Третьей Республики Грузия».



Выступая в телепередаче, посвященной Третьей республике, Ника Гилаури подчеркнул, что Грузии необходимо продолжать европейский и евроатлантический курс для достижения целей, предусмотренных в документе «Третьей республики».



Публикации документа предшествовала публичная лекция бывшего премьер-министра, где он рассказал о своем видении Грузии как платформы/центра, соединяющего богатые ресурсами страны Центральной Азии с Европой; Также о возможностях, которые открывает Грузии создание такого хаба в контексте геополитических изменений в Евразии и мире. Лекция вызвала большой интерес, ее посетило большое количество молодежи.



Ника Гилаури — управляющий партнер независимой консалтинговой компании «Reformmatics». С 2012 года компания сотрудничает с более чем 20 правительствами по всему миру. Гилаури был министром энергетики Грузии (2004–2007 гг.), министром финансов (2007–2009 гг.) и премьер-министром (2009–2012 гг.). Его имя связано с эффективными реформами, реализованными в энергетическом секторе, которые позволили Грузии покончить с зависимостью от России и стать экспортером электроэнергии своим соседям. Во время своего пребывания в правительстве Гилаури также руководил реформами в энергетическом секторе, налогово-бюджетной политике, здравоохранении, таможне, образовании и других сферах экономического развития. Он внес вклад в улучшение общего делового климата в Грузии.





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