

Сенатор Джин Шахин: Грузинский народ и гражданское общество имеют право на то, чтобы их услышали и уважали их голос

25.10.2024 17:19





Член комитета Сената США по вопросам Европы и сотрудничества региональной безопасности, председатель подкомитета по внешним отношениям Джин Шахин прокомментировала проведение обысков в домах сотрудниц „Атлантического совета“ Это Бузиашвили Софо Гелава и заявила, что обыски вызывают обеспокоенность в связи с тем, смогут ли грузинские власти обеспечить проведение свободных и справедливых выборов.



„ Грузинский народ и гражданское общество имеют право на то, чтобы их услышали и уважали их голос – это центральный принцип любой здоровой демократической системы. Я надеюсь, что правительство Грузии пересмотрит эти конкретные известия и отнесется к ним серьезно", - говорится в заявлении сенатора, которое она отправила в издание The Hill.



Напомним, что вчера следственная служба Минфина Грузии провела обыски в жилых домах сотрудниц „Атлантического совета“ Это Бузиашвили Софо Гелава.



Источник: SOVA

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