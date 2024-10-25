

Член ЕНД обвиняет азербайджанские СМИ во вмешательстве в грузинские выборы

25.10.2024 18:18





Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Наргиз Алиева обвинила ведущую азербайджанского ток-шоу во вмешательстве в выборы в Грузии путем поддержки правящей партии «Грузинская мечта».



«Ведущая Хошгадам Хидаятгызы открыто агитировала, призывая поддержать конкретную партию на выборах, проводимых в другой стране», — написала Алиева в четверг в Facebook.



Она заявила, что это является нарушением как международного права, так и правил работы СМИ в Азербайджане, и добавила, что обратится с официальным письмом к вещателю, компании ARB Television.



«Незнание закона не освобождает вас от ответственности, вы, наверное, и сами это знаете!», — написала Алиева.



Во время эфира Хидаятгызы призвала грузино-азербайджанскую общину проголосовать за «Грузинскую мечту» на предстоящих в субботу выборах.



Хидаятгызы также призвала грузино-азербайджанскую общину вспомнить Украину, заявив, что в Грузии при правящей партии все «стабильно, мирно и отличается от Украины».



В последнее время азербайджанские правительственные и государственные СМИ опубликовали множество статей, в которых повторяются те же нарративы, которые распространяет правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», а также более явно призывают азербайджанскую общину Грузии поддержать эту партию.



В своем посте в Facebook в четверг Алиева задалась вопросом, откуда Хидаятгызы взяла информацию, в частности, ее утверждения о потенциальных военных конфликтах на территории Грузии.



Она также потребовала, чтобы соответствующие органы Грузии и Азербайджана «немедленно разобрались с этим», и призвала Хидаятгызы извиниться.



«Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши внутренние дела своими визитами и просьбами! Дайте народу право выбора, народ это прекрасно знает!», — написала Алиева.





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