|
|
|
Член ЕНД обвиняет азербайджанские СМИ во вмешательстве в грузинские выборы
25.10.2024 18:18
Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Наргиз Алиева обвинила ведущую азербайджанского ток-шоу во вмешательстве в выборы в Грузии путем поддержки правящей партии «Грузинская мечта».
«Ведущая Хошгадам Хидаятгызы открыто агитировала, призывая поддержать конкретную партию на выборах, проводимых в другой стране», — написала Алиева в четверг в Facebook.
Она заявила, что это является нарушением как международного права, так и правил работы СМИ в Азербайджане, и добавила, что обратится с официальным письмом к вещателю, компании ARB Television.
«Незнание закона не освобождает вас от ответственности, вы, наверное, и сами это знаете!», — написала Алиева.
Во время эфира Хидаятгызы призвала грузино-азербайджанскую общину проголосовать за «Грузинскую мечту» на предстоящих в субботу выборах.
Хидаятгызы также призвала грузино-азербайджанскую общину вспомнить Украину, заявив, что в Грузии при правящей партии все «стабильно, мирно и отличается от Украины».
В последнее время азербайджанские правительственные и государственные СМИ опубликовали множество статей, в которых повторяются те же нарративы, которые распространяет правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», а также более явно призывают азербайджанскую общину Грузии поддержать эту партию.
В своем посте в Facebook в четверг Алиева задалась вопросом, откуда Хидаятгызы взяла информацию, в частности, ее утверждения о потенциальных военных конфликтах на территории Грузии.
Она также потребовала, чтобы соответствующие органы Грузии и Азербайджана «немедленно разобрались с этим», и призвала Хидаятгызы извиниться.
«Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши внутренние дела своими визитами и просьбами! Дайте народу право выбора, народ это прекрасно знает!», — написала Алиева.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна