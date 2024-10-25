

Итоговое заключение Миссии Совета Европы по свободе прессы в Грузии

25.10.2024 18:19





Правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) 25 октября опубликовала итоговое заключение Миссии по свободе прессы в Грузии под эгидой Платформы Совета Европы по безопасности журналистов под названием «Свобода прессы и безопасность журналистов под угрозой, растущая поляризация и атмосфера страха». RSF является одной из партнерских организаций Платформы и «Быстрого реагирования за свободу СМИ», принявших участие в миссии. В докладе представлены выводы относительно выполнения Грузией обязательств по свободе выражения мнений и свободе СМИ, включая текущую избирательную кампанию.



RSF сообщает, что наблюдатели в ходе миссии констатировали «ухудшение ситуации со свободой прессы на фоне растущего авторитаризма». В организации подчеркивают: «нам стало очевидно, что для дискредитации и подавления несогласных голосов, в том числе независимых журналистов, используется широкий спектр инструментов и механизмов. Хотим выразить нашу полную поддержку и солидарность журналистам, свободе прессы и организациям гражданского общества. Мы были обеспокоены свободой СМИ, но мы потрясены тем, что услышали здесь».



В докладе описывается «чрезвычайная поляризация» средств массовой информации, «растущее репрессивное» законодательство, а также словесное и физическое насилие в отношении журналистов, которые мешают людям мирно работать в СМИ. RSF также отмечает, что государственные и негосударственные институты часто используются для дискредитации групп гражданского общества и СМИ, критикующих власть, и что эта враждебная среда – и безнаказанность, которой пользуются те, кто несет ответственность за насилие и запугивание – представляет серьезную угрозу для права граждан на достоверную информацию.



«Угрозы, преследования, оскорбления, ненадлежащее судебное разбирательство, слежка… Мы наблюдаем рост случаев запугивания журналистов, как описано в этом отчете. В свете этих шокирующих событий и пророссийских дезинформационных кампаний RSF призывает к демократическим переменам. Политические партии, участвующие в выборах, — особенно «Грузинская мечта», которая сейчас находится у власти, — должны обеспечить соблюдение обязательств страны относительно безопасности журналистов и права на достоверную информацию», — заявил глава Департамента Восточной Европы и Центральной Европы организации Жана Кавелье.



Рекомендации RSF

В заключительной части отчета перечислены рекомендации по улучшению свободы прессы в Грузии, в том числе:



• Обеспечение безопасной и свободной рабочей среды для журналистов. Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно и без вмешательства освещать предвыборный период и выборы;

• Прекратить кампании клеветы и дезинформации, а также словесные нападки на журналистов, проводимые высокопоставленными политиками и чиновниками;

• Пересмотреть законодательство, касающееся СМИ, которое не соответствует международным стандартам свободы выражения мнений. Отменить закон «О прозрачности иностранного влияния» и закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних»;

• Обеспечение надлежащего внедрения законодательной базы СМИ, уделяя особое внимание свободному доступу к информации;

• Прекратить порочный круг безнаказанности, тщательно расследуя все случаи нападений на журналистов;

Обеспечить редакционную и финансовую независимость Общественного вещателя Грузии;

• Усилить потенциал органа, связанного с реализацией закона о свободном доступе к информации и внесение закона о свободе информации в Парламент;

• Реализация конкретных действий по обеспечению независимости судебной власти; Прекращение использования СМИ и судов для дискредитации и подавления инакомыслящих.





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