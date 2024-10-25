

Как изменилась пропаганда «Мечты» — исследование

25.10.2024 18:48





В 2023 и 2024 годах, когда правящая партия Грузии внесла в парламент российский закон «Об иноагентах», и официальная госпропаганда перестала избегать антизападных посылов — к такому выводу пришли аналитики «Коалиции за информационную надежность».



В документе «Антимолодежная пропаганда 2023–2024 гг. – Сравнительное исследование» авторы обсуждают причины и характер изменений пропагандистских посылов.



О каких изменениях речь?



Главное, что отмечают аналитики, — это то, что в 2024 году правительство Грузии перестало избегать антизападных посылов.



По их словам, в 2023 году правящая партия еще желала, что бы в грузинском обществе сохранялось мнение о том, что власти имеют западную ориентацию «и/или позиционируют себя как прозападную силу».



«Поэтому антизападная риторика была относительно слабой. Официальные источники избегали распространения открытых антизападных посланий и ограничивались в большей степени косвенной и относительно менее интенсивной риторикой. В 2024 году ограничение на антизападные послания было снято и они стали гораздо более выраженными», — говорится в документе.



Кроме того, из исследования мы узнаем, что власть применила двойную стратегию, в отношении молодежи участвовавшей в весенних акциях протеста против «российского закона», а именно тактику «кнута и пряника».



«Была задействована новая тактика т.н. позитивного взаимодействия, с помощью которой правительство запустило новые инициативы в сфере образования. [..] Все это служило реализации плана по привлечению молодежи и ее выводу из протеста».



Наряду с этим, как указано в исследовании, молодежь разделили на «хороших», «плохих» и «введенных в заблуждение или обманутых». Правительство «предлагало определенные льготы» первой группе, наказание второй, а третья группа одновременно подлежала и к привлечению и к наказанию.



Чем объясняются изменения?



Исследователи называют несколько вероятных и общих причин произошедшего, одна из них усиление международного давления, что отчасти привело к росту откровенно антизападных настроений правящей партии и стремления представить себя хранительницей «традиций и суверенитета».



Автор исследования, аналитик Коба Лачашвили отмечает, что «принятие закона априори не означает, что пропаганда будет более эффективной и успешной в 2024 году», однако он добавляет — «логически можно предположить, что в 2024 году пропаганда была более эффективной», потому что в итоге закон все-таки был принят».



По его оценке, «по сравнению с 2023 годом, пропаганда в 2024 году стала более острой и изощренной». Например, говорит Лачашвили, «в 2024 году митинги протеста более активно изображались как насильственные и рассматривались как часть попытки организованной извне революции, что давало возможность эффективно дискредитировать митинги в глазах части общества».



Материал подготовлен в рамках сотрудничества Netgazeti и «Коалиции за информационную надежность». Взгляды и мнения, выраженные в материале, могут не отражать точку зрения донора или организации.





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