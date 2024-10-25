

Президент Саломе Зурабишвили публикует видеообращение перед выборами

25.10.2024 20:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили публикует в социальных сетях видеообращение перед выборами.



Саломе Зурабишвили призывает население прийти на выборы и отмечает, что именно народ должен решить, как Грузия будет выглядеть завтра.



«Мои соотечественники, прежде всего, хочу вас всех поблагодарить. Спасибо всем, кто сегодня где-то стоит в очереди, чтобы приехать в свой регион и проголосовать оттуда, потому что они там прописаны. Как бы это ни было сложно, даже если нет транспорта, либо нужно много времени, долгий путь, вы все равно едете и будете голосовать за Грузию оттуда. Я хотела бы поблагодарить наших сограждан в диаспоре, в эмиграции. Они тоже боролись, борются за право быть услышанными, и их голос будет услышан завтра. Это очень важно.



Я хотела бы в частности обратиться и поблагодарить тех, кто боролся в Израиле в этот очень трудный период, чтобы и там открылся избирательный участок. Где-то избирательный участок не смогли открыть, где-то вы остались без участка, где-то ваши права были нарушены, тех из вас, кто живет далеко от избирательных участков, но я надеюсь, что все это разрешится.



Заранее хочу поблагодарить тех молодых людей, которые настолько мобилизованы, их можно увидеть уже сегодня, а завтра они будут на всех участках. Они впервые в жизни проголосуют за выбранную партию. Самое главное здесь то, что каждый выбирает по своему мнению, желанию и воле. Никто не может заставить вас что-либо сделать, никто не может увидеть, за кого вы голосовали. И завтра вас за это никто не накажет. Никакого реванша не будет ни с одной стороны, ни с другой. Это мое обещание как президента всех. Идите на выборы, ничего не бойтесь. Будущее этой страны должно решаться вашим голосом. Пусть никто не останется дома. Вам решать, как будет выглядеть Грузия завтрашнего дня», — заявила Саломе Зурабишвили.





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