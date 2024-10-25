

Президент: Никто не увидит, за кого вы проголосовали и за это вас завтра никто не накажет

25.10.2024 23:41





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам и призвала прийти на выборы.



По словам президента, “никто не увидит, за кого вы проголосовали и за это вас завтра никто не накажет!“. Вместе с тем, по ее словам, ‘не будет никакого реванша”.



“Мои соотечественники, в первую очередь, хочу выразить всем огромную благодарность. Спасибо всем, кто сегодня стоит где-то в очередях для того, чтобы приехать в свой регион и оттуда проголосовать, так как зарегистрирован там, какими бы ни были трудности – нет транспорта, сложно, нужно много времени и предстоит длинный путь, вы все равно едете, чтобы проголосовать оттуда.



Хочу выразить большую благодарность нашим соотечественникам в диаспорах, эмиграции. Они также боролись и борются за то, чтобы получить право на то, чтобы их голос был услышан... И их голос завтра будет услышан.



Это очень важно, хочу обратиться и выразить благодарность тем, кто боролся в Израиле за то, чтобы в этот сложный период и там был открыт избирательный участок. Где-то он открыт не был, где-то вам его не хватает, где-то нарушены права тех, кто живет далеко от этих избирательных участков, но я надеюсь, что все это будет исправлено.



Хочу заранее выразить благодарность тем молодым людям, которые так мобилизованы, что это видно уже сегодня, и завтра будут на всех участках и впервые в своей жизни проголосует за избранную ими партию. Здесь самое важное то, что каждый выбирает по своему мнению, желанию, воле. Никто ничего вас не заставит! Никто не увидит, за кого вы проголосовали и за это вас завтра никто не накажет, никакого реванша не будет, ни с одной, ни с другой стороны. Это мое обещание как президента каждого гражданина страны.



Приходите на выборы, ничего не бойтесь, необходимо, чтобы будущее этой страны решилось вашим голосом, голосом каждого. Никто не остается дома, вам решать, какой будет завтрашняя Грузия!”, - так обратилась к избирателям президент Грузии.





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