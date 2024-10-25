

Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Украину

25.10.2024 23:44





Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на офис президента Украины.



По имеющимся данным, после участия в саммите БРИКС в Казани генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел посетить Украину, но президент Зеленский отказался от его визита. Эту информацию изданию «Украинская правда» подтвердили в офисе президента Украины.



Приезд Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Россию подвергся критике со стороны Киева.



«В день ООН важно, что мир не забывает о целях и принципах устава ООН, о цели создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — заявил Владимир Зеленский.



Во время выступления на саммите БРИКС Генеральный секретарь ООН говорил о необходимости установления справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.



По данным ООН, Антониу Гутерриш во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.







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