

Самадашвили: Сегодня граждане Грузии могут своим голосом спасти европейское будущее страны

26.10.2024 10:41





Сегодня граждане Грузии могут своим голосом спасти европейское будущее Грузии, отказаться от бедности и российского болота, - заявила журналистам один из лидеров «Сильной Грузии» Саломе Самадашвили после того, как проголосовала на выборах.



Самадашвили надеется, что многие граждане Грузии воспользуются правом, предоставленным конституцией, и примут участие в выборах.



«Для всех тех людей, которые могут принять участие в выборах, сегодня, наверное, самый важный день, потому что сегодня граждане Грузии могут своими голосами спасти европейское будущее Грузии, отказаться от бедности, от российского болота, от бесправия и темноты, куда ведет Грузию нынешнее правительство. Поэтому я очень надеюсь, что многие граждане придут сегодня и воспользуются правом, предоставленным конституцией», - сказала Саломе Самадашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





