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Самадашвили: Сегодня граждане Грузии могут своим голосом спасти европейское будущее страны


26.10.2024   10:41


Сегодня граждане Грузии могут своим голосом спасти европейское будущее Грузии, отказаться от бедности и российского болота, - заявила журналистам один из лидеров «Сильной Грузии» Саломе Самадашвили после того, как проголосовала на выборах.

Самадашвили надеется, что многие граждане Грузии воспользуются правом, предоставленным конституцией, и примут участие в выборах.

«Для всех тех людей, которые могут принять участие в выборах, сегодня, наверное, самый важный день, потому что сегодня граждане Грузии могут своими голосами спасти европейское будущее Грузии, отказаться от бедности, от российского болота, от бесправия и темноты, куда ведет Грузию нынешнее правительство. Поэтому я очень надеюсь, что многие граждане придут сегодня и воспользуются правом, предоставленным конституцией», - сказала Саломе Самадашвили.


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