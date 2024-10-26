

Президент: Я проголосовала за новую Грузию, ради которой 22 года назад приехала в эту страну

26.10.2024 10:42





Президент Грузии Саломе Зурабишвили зафиксировала свой политический выбор. Она проголосовала на избирательном участке, расположенном в публичной школе № 67.



Как отметила Саломе Зурабишвили, она голосовала за новую Грузию.



«Я хочу поздравить всю Грузию с сегодняшним днем, который является днем счастливым. На этот раз я голосовала не за кого, а за что. Я голосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой 22 года назад приехала в эту страну, за которую молились мои предки. Я голосовала за ту Грузию, о которой, я уверена, молится вся Грузия. Вечером мы все будем победителями. Проигравших не будет, потому что победит Грузия!», - заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





