

В Зугдиди физически расправились с нашим представителем - «Сильная Грузия»

26.10.2024 12:01





В Зугдиди физически расправились с нашим представителем - мы срочно требуем реагирования на этот факт и не оставим ни одно нарушение без соответствующего правового реагирования, - заявила на брифинге одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили.



Она рассказала о предполагаемых нарушениях на избирательных участках и отметила, что самым распространенным нарушением на данном этапе является выдача избирателям двух бюллетеней.



По ее словам, на нескольких участках замечены факты создания неподобающей обстановки для наблюдателей и представителей СМИ и препятствования им.



Нацвлишвили призывает избирательные комиссии выполнить свои законные обязательства и обеспечить законное проведение избирательного процесса в спокойной обстановке.



«На данном этапе зафиксировано несколько нарушений и мы на них отреагировали. Они на 11-м и 17-м участках 59-го округа Кутаиси, 16-м, 31-м и 11-м участках 1-го округа Мтацминды. На 22-м участке в Чугурети, на 59-м участке 32-го округа в Гори, на 8-м участке в Ваке. Наиболее частым нарушением на этом этапе является выдача избирателю двух бюллетеней, что является нарушением. Мы все примем к сведению и отреагируем соответствующим образом. Также хочу сообщить, что наблюдателя «Сильной Грузии» пропустили в 72-й спецучасток Кутаиси, который является пенитенциарным учреждением, с опозданием на три часа, это нарушение. На нескольких участках замечены факты создания ненадлежащей обстановки и препятствования наблюдателям и представителям СМИ», -сказала Нацвлишвили.





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