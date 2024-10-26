

По данным на 10:00 на избирательные участки пришло 9,27% избирателей - ЦИК

26.10.2024 12:02





По данным на 10:00, на избирательные участки пришло 324 197 избирателей, что составляет 9,27%, - сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.



По словам Иоселиани, на данном этапе процесс голосования на избирательных участках в основном проходит в спокойной обстановке.



По словам пресс-спикера, распространилась информация, что зафиксирована выдача одному избирателю 2 бюллетеней, хотя машина для подсчета голосов физически не может принять 2 бюллетеня одновременно.



По словам Иоселиани, механические ошибки в процессе передачи бюллетеней выявляются на месте, и ни в одном случае не было факта приема в аппарат двух бюллетеней одновременно.



«Мы еще раз призываем представителей партий, наблюдательных организаций и СМИ соблюдать законодательство, не вмешиваться в функции комиссий и способствовать проведению избирательного процесса в спокойной обстановке. Представители медиа при работе в участковых избирательных комиссиях должны соблюдать установленные правила фото-видеосъемки. В противном случае избирательная администрация будет использовать механизмы, установленные законом»,- сказала Иоселиани.





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