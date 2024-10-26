

Директор IRI: Мы поддерживаем стремление грузинского народа провести демократические выборы

26.10.2024 12:48





Мы очень гордимся тем, что находимся здесь, чтобы поддержать стремление грузинского народа провести демократические выборы, — заявил журналистам президент Международного республиканского института (IRI) Дэн Твининг.



По его словам, у Международного республиканского института есть наблюдатели по всей стране.



«Мы — международная наблюдательная миссия Международного республиканского института в Грузии. Делегатами нашей миссии являются конгрессмен Джон Шинкус от США и член парламента Швеции Маргаретта Сайдерфилд. Мы очень гордимся тем, что находимся здесь и поддерживаем стремление грузинского народа провести демократические выборы», — сказал Дэн Твининг.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





