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Директор IRI: Мы поддерживаем стремление грузинского народа провести демократические выборы
26.10.2024 12:48
Мы очень гордимся тем, что находимся здесь, чтобы поддержать стремление грузинского народа провести демократические выборы, — заявил журналистам президент Международного республиканского института (IRI) Дэн Твининг.
По его словам, у Международного республиканского института есть наблюдатели по всей стране.
«Мы — международная наблюдательная миссия Международного республиканского института в Грузии. Делегатами нашей миссии являются конгрессмен Джон Шинкус от США и член парламента Швеции Маргаретта Сайдерфилд. Мы очень гордимся тем, что находимся здесь и поддерживаем стремление грузинского народа провести демократические выборы», — сказал Дэн Твининг.
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