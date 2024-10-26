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Гахария: Мы должны сделать все, чтобы вернуть страну на путь демократического, европейского развития
26.10.2024 12:49
Мы все должны проголосовать, и я поступил именно так ради того, чтобы страна могла вернуться на путь нормального, демократического, свободного, справедливого европейского развития, — заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.
По его словам, на выборы должны прийти все граждане.
«Сегодня очень важный день. Прежде всего, я хочу попросить каждого гражданина Грузии обязательно прийти на выборы. Вы должны знать, что никто никогда не узнает, за кого вы проголосовали. Самое главное, мы все должны проголосовать, и я поступил также ради того, чтобы страна вернулась в нормальное состояние. Мы должны сделать все, чтобы вернуть страну на путь нормального, демократического, свободного, справедливого европейского развития», — заявил Георгий Гахария.
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