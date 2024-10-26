

На участке в Кызыладжло произошло физическое противостояние - НПО

26.10.2024 13:36





На 74-м избирательном участке Кызыладжло произошло физическое противостояние. Как сообщила представитель неправительственной организации "Академия будущего Грузии" Тинатин Нозадзе, в результате физического противостояния пострадали люди, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По имеющейся информации, несколько граждан были доставлены в клинику.



По словам Нозадзе, она наблюдала за ситуацией на месте.



По ее же объяснениям, она указывала на людей, которым не проводили маркировку, из-за чего ей сказали покинуть помещение и угрожали.



По словам наблюдателя, определенные лица смотрели на избирателя в кабинке, чтобы увидеть, за кого он голосует, именно из-за этого хотели выдворить ее с участка.



«После этого ворвалась непонятная группа. Произошло физическое противостояние, выпустили газ», - сказала Нозадзе.



В данный момент на месте мобилизованы правоохранители и ситуация стабилизирована.





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