

Премьер-министр жалуется на препятствования мобилизации и давление на избирателей

26.10.2024 13:37





К сожалению, зафиксированы конкретные факты препятствования мобилизации избирателей, были и факты давления на избирателей, мы понимаем, что высокая активность раздражает радикальную оппозицию, однако для избирателей воспрепятствование их мобилизации является событием против выборов, - заявил глава избирательного штаба "Грузинской мечты" премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии.



Он призвал субъектов, участвующих в выборах, граждан и представителей средств массовой информации способствовать проведению выборов в спокойной обстановке.



«Мы очень рады, что зафиксирована высокая активность, более 320 тысяч избирателей уже пришли на избирательные участки и проявили высокую гражданскую ответственность, сделав свой выбор. Как вы знаете, мобилизация избирателей - одна из главных функций политических партий. Важно, что выборы проходят в спокойной обстановке, и мы надеемся, что также продолжатся избирательные процессы. К сожалению, были зафиксированы конкретные факты препятствования мобилизации избирателей. Самое печальное, что подобное часто осуществляется со стороны журналистов. Также были факты давления на избирателя, в том числе, избирателю не давали возможности спокойно находиться в личном автомобиле и осуществлять те действия, которые имеет право осуществлять в соответствии с законом. Мы понимаем, что высокая активность раздражает радикальную оппозицию, а также ее СМИ, но препятствование избирателям и препятствование мобилизации избирателей – это явление против выборов, противоречит принципам и я призываю всех обеспечить мирную избирательную обстановку в течение всего дня.



Хотим отметить, что мы создали сайт shedegebi.ge. На этом сайте можно найти данные о избирательной активности, а с 20:00 также появится информация о результатах выборов. Это очень принципиальные выборы, на которых решается, в каком направлении будет развиваться наша страна, в том числе сможем ли мы сохранить мир или процессы пойдут по сценарию, предложенному радикальной оппозицией для развития событий в нашей стране. Мы уверены, что мир будет сохранен, прогресс и развитие страны будут обеспечены. Единственной гарантией этого в нашей стране является «Грузинская мечта», наше политическое объединение», - сказал Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





