

Процесс голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули временно приостановлен

26.10.2024 14:19





По информации Центральной избирательной комиссии, процесс голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули временно приостановлен.



Как поясняет администрация, как будет продолжаться процедура голосования граждан в Марнеули, решит окружная избирательная комиссия.



«Процесс временно приостановлен до принятия решения окружной избирательной комиссией», - сказали в ЦИК.



Для справки, в соцсети распространились кадры с 69-го участка в Марнеули, на которых видно, как мужчина бросает в урну несколько бюллетеней.





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