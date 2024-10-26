|
|
|
Процесс голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули временно приостановлен
26.10.2024 14:19
По информации Центральной избирательной комиссии, процесс голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули временно приостановлен.
Как поясняет администрация, как будет продолжаться процедура голосования граждан в Марнеули, решит окружная избирательная комиссия.
«Процесс временно приостановлен до принятия решения окружной избирательной комиссией», - сказали в ЦИК.
Для справки, в соцсети распространились кадры с 69-го участка в Марнеули, на которых видно, как мужчина бросает в урну несколько бюллетеней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна