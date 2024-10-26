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Президент: Стыдно и аморально использовать этническое меньшинство для фальсификации выборов
26.10.2024 14:20
Стыдно и аморально использовать этническое меньшинство для фальсификации выборов, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили реагирует на инцидент, произошедший на 69-м избирательном участке Марнеули, в частности, распространившееся в соцсетях видео , где видно, как человек бросает несколько бюллетеней в урну для голосования.
«Стыдно, стыдно и аморально использовать этническое меньшинство для фальсификации выборов», - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети.
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