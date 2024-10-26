

В Грузии работают 15 групп ОБСЕ/БДИПЧ

26.10.2024 14:22





Глава наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ Оуэн Мерфи заявил, что в Грузии работают 15 наблюдательных групп, каждая из них имеет свою зону наблюдения, они встречаются с представителями избирательных комиссий, членами политических партий, местными СМИ.



По его словам, на 27 октября миссия представит предварительное заключение.



«Основная группа нашей мониторинговой миссии прибыла в Грузию 10 сентября. 17 сентября прибыли долгосрочные наблюдатели. По всей стране работают 15 групп… Полную оценку можно будет услышать завтра», — сказал Оуэн Мерфи.





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