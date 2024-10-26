

Иванишвили обвинили в нарушении правил голосования

26.10.2024 14:25





Представительница «Сильной Грузии» Ана Нацвлишвили обвинила Бидзину Иванишвили в нарушении правил голосования. По ее словам, из-за того, что участок, на момент голосования почетного председателя «Грузинской мечты», был заблокирован, граждане не имели возможности голосовать.



Ана Нацвлишвили призвала председателя 3-го округа N1 Мтацминдского района и членов Комиссии соблюдать законодательство Грузии.



«Сегодня российский олигарх во время голосования нарушил закон Грузии. Он проголосовал в условиях беспрецедентной мобилизации охранны, которые заблокировали участок и граждане не смогли реализовать свое избирательное право, поскольку олигарх находился на участке и голосовал. Это нарушение закона. Голосование таким образом, не предусмотрено ни законодательством Грузии и нигде в Европе. В связи с этим представитель «Сильной Грузии» подал жалобу, на что последовала гневная реакция Комиссии, и даже сейчас, в этот момент, нашему представителю, который намерен защитить законодательство Грузии и в полном соответствии с законом написать жалобу на беззаконие, не дают осуществить свои полномочия, тем самым дополнительно нарушая закон страны. Я хотела бы призвать председателя третьего округа, первого участка Мтацминда и членов Комиссии — не защищайте российского олигарха, а защищайте законодательство этой страны! Это ваша обязанность!» — заявила Ана Нацвилишвили на специальном брифинге.



Бидзину Иванишвили на избирательном участке сопровождала охрана. После того как он проголосовал, журналисты попытались получить от него комментарий, но охрана не подпустила их к Иванишвили.





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