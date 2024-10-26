

Коалиция наблюдателей «Мой голос» сообщила о нарушениях на выборах

26.10.2024 14:28





Коалиционная наблюдательная миссия гражданских организаций Грузии — «Мой голос» наблюдает за выборами Парламента Грузии 26 октября во всех избирательных округах по всей Грузии.



Предлагаем заявление наблюдательной миссии, в котором отражены проблемы, выявленные в избирательном процессе по состоянию на 10 часов:



По данным наблюдателей «Моего голоса», из 988 участков, открывшихся в Грузии к 9.00 утра: на 69 участках голосование началось с опозданием; На 36 избирательных участках наблюдателям не позволили начать процесс; На 13 участках были написаны жалобы, а на 17 участках сделана отметка в участковой книге учета.



Большинство избирательных участков, где коалиция наблюдала за процедурой открытия, были готовы вовремя принять первых избирателей, однако, по данным наблюдателей, на десятках избирательных участков (7% контролируемых участков) голосование началось с опозданием.



Участки 8 и 15 округа 67, участок 1 округа 39 открылись с опозданием на 15 минут из-за неисправности счетной машины/регистратора. Проблему устранила районная комиссия. 1-й и 35-й избирательные участки 35-го округа открылись на 15 минут раньше установленного срока.



Крайне примечательно, что на избирательных участках (в 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 6-м, 7-м округах) зарегистрировано до 25 случаев выдачи более одного бюллетеня и голосования избирателям (в 12-м и 14-м, 17-м и 20-м округах) и в Батуми (79-й округ) также было две попытки голосования – в 35-м, 38-м и 37-м избирательных округах. Это создает высокие риски фальсификаций. Подобные случаи приведут к проблемам определения баланса в избирательных округах. Также возможно искусственно создать основу для недействительности результатов голосования на избирательном участке или других видов манипуляций.



Наблюдателям не предоставляется возможность наблюдать за деятельностью регистратора из-за размещения на некоторых избирательных участках проверочных машин. Также из-за неудачного расположения инфраструктуры/оборудования наблюдатели не имели возможности наблюдать за проверочной машиной. Подобные нарушения наблюдались на 25-м участке 13-го округа, 4-м участке 12-го округа, 52-м участке 21-го округа, 54-м участке 20-го округа, 13-м и 14-м участках 7-го округа, в 46-м округе избирательный участок 5-го округа, на первом и 32-м участках 64-го округа.



В то же время по всей Грузии фиксируются технические проблемы, связанные с машинами проверки. Машины для проверки не могут регистрировать удостоверения личности избирателей, и регистраторам приходится вручную вводить данные в машины. Создавшаяся ситуация не позволяет наблюдателям убедиться в правильности идентификации заявленного на месте лица. На фоне, когда в предвыборный период распространилась информация об изъятии у граждан удостоверений личности, такая тенденция особенно примечательна.



Наблюдателям коалиции не разрешили наблюдать за двумя избирательными участками в Афинах.



Важные происшествия:



Ограничения на аудио- и видеозапись зафиксированы по всей Грузии. В частности, наблюдателям не разрешается вести фото- и видеосъемку. Это когда на значительной части площадей размещаются стационарные камеры, которые в некоторых случаях направлены как в сторону звуковой кабины, так и в сторону всего звукового оборудования.



Были также случаи, когда на участке отсутствовало необходимое количество членов комиссии. Подобный случай зарегистрирован в 15-м округе 2-го округа.



Нарушение порядка голосования



В Тбилиси и некоторых регионах с избирателем в кабину для следовало сопровождающее лицо. Например, в Аджарии, Батуми председатель комиссии, в нарушение избирательного законодательства, вошел в кабину для голосования, чтобы помочь слепому избирателю.



Избирательные участки за рубежом



Из-за разницы во времени большинство зарубежных локаций еще не открылись. Наблюдателям коалиции не разрешили наблюдать на 38-м и 39-м избирательных участках Афин. Позже наблюдателю разрешили посетить 38-ой участок, но наблюдателю до сих пор не разрешено наблюдать на 39-ом участке.



Наблюдатели наблюдательной миссии «Мой голос» в течение всей ночи будут предоставлять нам фотографии итогового отчета, которые будут поэтапно публиковаться и находиться в открытом доступе на сайте wevote.ge/results.



На этом же сайте будут доступны фотографии предварительных результатов голосования, присланные нашими наблюдателями (сводный итоговый отчет) с избирательных участков, на которых проводятся выборы с использованием электронных технологий. Публикация выписки предварительных результатов и фотографий итоговых отчетов на сайте «Мой голос» позволяет любому гражданину проверить соответствие официально зафиксированных ЦИК данных официальным документам, полученным наблюдателями на участках.



Миссия объединяет около 2000 человек. Из них 200 граждан задействованы в наблюдении за избирательными участками, открытыми за рубежом. Наблюдатели коалиции наблюдают за избирательным процессом во всех избирательных округах, а также в ЦИК. В 73 избирательных округах работают 133 мобильные группы. В течение дня наблюдатели регулярно предоставляют нам информацию о процессе на избирательных участках, а также о конкретных нарушениях и инцидентах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





