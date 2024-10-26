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Представители ЦИК в Самегрело мешают проведению экзитпола - консультант Edison Research
26.10.2024 14:32
Главный консультант Edison Research Нино Джафарадзе заявила, что представители ЦИК в Самегрело мешают проведению экзитпола. Об этом она сообщила в эфире телеканала «TV Formula» и обратилась к председателю ЦИК.
"Обращаюсь напрямую к председателю ЦИК, так как у нас есть письмо от него, дающее разрешение проводить экзитпол и работать на расстоянии 100 метров от избирательных участков, вне зоны маркировки. С самого утра в Самегрело было заметно целенаправленное агрессивное отношение представителей ЦИК к сотрудникам экзитпола Edison. Им не дают стоять в местах, где они имеют право работать".
По словам руководителя ISFED Нино Долидзе, некоторые избирательные участки в Грузии открылись с нарушениями, зафиксировано три случая подкупа, а также замечена мобилизация координаторов возле участков, которые ведут учет избирателей.
"По информации наших наблюдателей, около 75% избирательных участков были готовы к началу голосования к 8 утра, и в течение последующих 20 минут почти все избирательные участки открылись. В Марнеули был случай, когда участок открылся только в половине девятого.
Наблюдатели организации получили доступ к большинству участков и могли наблюдать за процедурами открытия, однако были отдельные случаи, когда нашим наблюдателям не разрешили войти на участок, а также несколько случаев, когда наших наблюдателей выгнали с участка.
Возле избирательных участков замечена активность координаторов, которые фиксируют избирателей, прибывших на голосование. На данный момент у нас зафиксированы три случая подкупа.
Случаи подкупа были отмечены на участке №1 в Ткибули, №17 в Ахмете и №3 в Чугурети. В одном из случаев зафиксирована сумма взятки — 100 лари ($37)"
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