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В Батуми регистратор вместо объяснений, предлагал избирателю отметить определенную партию


26.10.2024   14:38


На избирательный участок №22 в Батуми была подана жалоба, в которой зафиксировано, что регистратор несколько раз предлагал избирателю отметить определенную партию вместо того, чтобы давать объяснения по заполнению бюллетеня.

Представитель «Единого национального движения» Манучар Хозреванидзе написал жалобу на участок №22 в Батуми. Председатель участковой избирательной комиссии Наргиз Карцивадзе сообщила «Батумелеби», что жалоба будет рассмотрена.

Сам регистратор подтвердил «Батумелеби», что допустил ошибку, сославшись на усталость, и обвинил наблюдателя в том, что он ему помешал.

Свидетелем схожего факта стал журналист «Батумелеби» на избирательном участке №13 в Батуми. Об аналогичном факте заявил и представитель «Лело» находящийся на участке №11 в Батуми. Следует отметить, что после произошедшего, регистраторам лишь дали устные инструкции.


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