

В Батуми регистратор вместо объяснений, предлагал избирателю отметить определенную партию

26.10.2024 14:38





На избирательный участок №22 в Батуми была подана жалоба, в которой зафиксировано, что регистратор несколько раз предлагал избирателю отметить определенную партию вместо того, чтобы давать объяснения по заполнению бюллетеня.



Представитель «Единого национального движения» Манучар Хозреванидзе написал жалобу на участок №22 в Батуми. Председатель участковой избирательной комиссии Наргиз Карцивадзе сообщила «Батумелеби», что жалоба будет рассмотрена.



Сам регистратор подтвердил «Батумелеби», что допустил ошибку, сославшись на усталость, и обвинил наблюдателя в том, что он ему помешал.



Свидетелем схожего факта стал журналист «Батумелеби» на избирательном участке №13 в Батуми. Об аналогичном факте заявил и представитель «Лело» находящийся на участке №11 в Батуми. Следует отметить, что после произошедшего, регистраторам лишь дали устные инструкции.





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