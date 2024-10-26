

На съемочную группу телеканала "TV Pirveli" напали с селе Квемо-Ходашени

26.10.2024 15:27





На съемочную группу телеканала "TV Pirveli" напали с селе Квемо-Ходашени, муниципалитет Телави (Кахети).



Телеканал сообщает, что инцидент произошел возле избирательного участка № 16. Съемочная группа стала целью членов группы "Грузинская мечта" после того, как оператор "TV Pirveli" зафиксировал факты давления и подкупа избирателей. У неизвестных лиц были списки, и они раздавали деньги из автомобилей, припаркованных у избирательного участка.



В результате нападения был избит оператор, а оборудование телевидения полностью сломано. Перед повреждением оборудования журналисту удалось отправить часть материалов.



"TV Pirveli" призывает Министерство внутренних дел незамедлительно начать расследование по данному инциденту.





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