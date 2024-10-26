|
|
|
На съемочную группу телеканала "TV Pirveli" напали с селе Квемо-Ходашени
26.10.2024 15:27
На съемочную группу телеканала "TV Pirveli" напали с селе Квемо-Ходашени, муниципалитет Телави (Кахети).
Телеканал сообщает, что инцидент произошел возле избирательного участка № 16. Съемочная группа стала целью членов группы "Грузинская мечта" после того, как оператор "TV Pirveli" зафиксировал факты давления и подкупа избирателей. У неизвестных лиц были списки, и они раздавали деньги из автомобилей, припаркованных у избирательного участка.
В результате нападения был избит оператор, а оборудование телевидения полностью сломано. Перед повреждением оборудования журналисту удалось отправить часть материалов.
"TV Pirveli" призывает Министерство внутренних дел незамедлительно начать расследование по данному инциденту.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна