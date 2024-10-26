

На избирательном участке №60 в Глдани произошла драка

26.10.2024 15:54





На избирательном участке №60 в Глдани произошло словесное и физическое противостояние. Как сообщил депутат Тбилисского сакребуло от "Единого национального движения" Ираклий Эдзгверадзе, ситуация накалилась после того, как на место прибыл активист "Грузинской мечты" Шако Кучашвили и попытался организовать провокации.



«Я хочу сообщить общественности, что конкретно этот человек, агент СГБ, прикрепленный к этому участку. Они знают, что глданцы и оппозиция всегда выигрывают выборы на этом участке. Он идет к людям и оскорбляет их», - сказал Эдзгверадзе.





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