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На избирательном участке №60 в Глдани произошла драка
26.10.2024 15:54
На избирательном участке №60 в Глдани произошло словесное и физическое противостояние. Как сообщил депутат Тбилисского сакребуло от "Единого национального движения" Ираклий Эдзгверадзе, ситуация накалилась после того, как на место прибыл активист "Грузинской мечты" Шако Кучашвили и попытался организовать провокации.
«Я хочу сообщить общественности, что конкретно этот человек, агент СГБ, прикрепленный к этому участку. Они знают, что глданцы и оппозиция всегда выигрывают выборы на этом участке. Он идет к людям и оскорбляет их», - сказал Эдзгверадзе.
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