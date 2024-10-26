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На одном из мтацминдских участков вышли из строя все три аппарата для подсчета голосов
26.10.2024 15:56
На 16-м избирательном участке на Мтацминда зафиксирован случай, когда все три аппарата для подсчета голосов вышли из строя - на 14-м избирательном участке в Ваке периодически выходили из строя аппараты верификации и аппараты для подсчета голосов, что затягивало процесс голосования, - сообщила на брифинге исполнительный директор "Справедливых выборов" Нино Долидзе.
Она рассказала о процессе голосования по состоянию на 14:00 и отметила, что "наблюдается множество проблемных инцидентов и нарушений".
Как отмечает Долидзе, на данном этапе "Справедливые выборы" подали 34 жалобы на избирательных участках и 13 жалоб в окружную избирательную комиссию. Кроме того, 22 записи сделаны в книге учета.
«По информации наблюдателей «Справедливых выборов», в ходе голосования по всей стране в процессе голосования замечено множество проблемных инцидентов и нарушений. Среди них зафиксирован не один случай нарушения тайны голосования, ограничения прав наблюдателей и физического насилия в отношении них, мобилизации избирателей, недостатков электронных аппаратов», - сказала Долидзе.
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