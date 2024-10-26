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Данные марнеульского участка №69, где произошел вброс бюллетеней, признаны недействительными
26.10.2024 16:00
Окружная избирательная комиссия немедленно созвала заседание, и данные Марнеульского 69-го участка были признаны недействительными - процесс на участке остановлен, - сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.
По ее словам, окружная избирательная комиссия Марнеули выехала на место и изучила данный факт.
«Окружная избирательная комиссия Марнеули выехала на место и изучила факт. На участке процесс был остановлен. Окружная избирательная комиссия немедленно созвала заседание, и данные этого участка [Марнеульский участок #69] были признаны недействительными.
Мы располагаем информацией как из соцсетей, так и видели видео, данное лицо на избирательном участке было с удостоверением представителя, однако более детально, представителем какого субъекта он являлся, мы можем установить и предоставим информацию позже. На участке, где процесс остановлен, он не продолжится», - заявила Натия Иоселиани.
Для информации, исполнительный директор «Международной прозрачности - Грузия» Эка Гигаури публикует в соцсети видео, на котором видно, что на 69-м участке в Марнеули произошло нарушение. В частности, на видео видно, как человек бросает в урну несколько бюллетеней.
Расследование по факту, произошедшему в Марнеули, МВД начало по статье о фальсификации выборов.
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