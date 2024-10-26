

К 15:00 часам в выборах приняли участие 1 454 837 граждан Грузии

26.10.2024 16:42





По состоянию на 15:00 часов в выборах приняли участие 1 454 837 граждан Грузии, что составляет 41,62% от общего числа избирателей.



Эта цифра намного выше, чем в этот промежуток времени на последних парламентских выборах, однако меньше показателя 2012 года.



В 2020 году к 15:00 часам свой выбор зарегистрировали 1 279 947 граждан, что составило 36,45% от общего числа избирателей.



Что касается данных 2012 года, то при смене правительства к 15.00 часам свои голоса зарегистрировали 1 625 818 избирателей — 44,99 от общего числа.





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