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К 15:00 часам в выборах приняли участие 1 454 837 граждан Грузии
26.10.2024 16:42
По состоянию на 15:00 часов в выборах приняли участие 1 454 837 граждан Грузии, что составляет 41,62% от общего числа избирателей.
Эта цифра намного выше, чем в этот промежуток времени на последних парламентских выборах, однако меньше показателя 2012 года.
В 2020 году к 15:00 часам свой выбор зарегистрировали 1 279 947 граждан, что составило 36,45% от общего числа избирателей.
Что касается данных 2012 года, то при смене правительства к 15.00 часам свои голоса зарегистрировали 1 625 818 избирателей — 44,99 от общего числа.
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