

«Избирательный процесс продолжается с существенными нарушениями» — GYLA

26.10.2024 17:52





Ассоциация молодых юристов Грузии [GYLA] опубликовала результаты мониторинга за выборами.



Как указано в отчете организации по состоянию на 15:00 избирательный процесс продолжается с существенными нарушениями:



- нарушение тайны голосования;

- агитация;

- воспрепятствование наблюдателям и СМИ в выполнении ими своих обязанностей;

- составление списков избирателей по периметру участков.



GYLA отмечает, что к указанному моменту наблюдатели организации зафиксировали в общей сложности 27 записей в журналах учета, в участковые избирательные комиссии подано 23 жалобы, в окружные избирательные комиссии — 11.



Если говорить конкретнее, то GYLA рассказывает о различных нарушениях по всей стране:



• По периметру 34-го района Батуми зафиксирован факт привоза на маршрутке маркированных лиц;



• На 43-м избирательном участке Кутаиси избирателю не до конца разъясняется порядок заполнения избирательного бюллетеня;



• На 5-м избирательном участке Сачхери избирателю не была предоставлена ​​возможность поменять бюллетень;



• За урной для голосования, перенесенной с 29-го избирательного участка Телавского округа, вместо лиц, распределенных по жребию, следовали посторонние лица;

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Урну, перенесенная на 73-й избирательный участок Сабурталинского района, вернули на участок в незапечатанном виде, после чего комиссия ее аннулировала;



• После возвращения переносной урны для голосования с 63-го участка Глданского района среди неиспользованных бюллетеней оказалось на один бюллетень меньше;



• Неизвестный ворвался на 23-й избирательный участок Багдатского района и повредил урны для голосования и машины для подсчета голосов;



• На 69-м избирательном участке Марнеули бюллетени были насильственно брошены в урну для голосования;



• Случаи физического насилия выявлены на 74-м избирательных участках Марнеули, 11-м избирательном округе Ахмета-Матни и 22-м избирательном участке Гори, 9-м избирательном участке Исани, 74-м избирательном участке Кизиладжли и прилегающей территории;



• На 84-м избирательном участке Гори выявлена ​​попытка применения физического насилия и угроза одному из представителей оппозиции;



• На 33-м избирательном участке Гардабани выявлены факты возможного воздействия на волю избирателя и нарушения тайны избирательного голосования.







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