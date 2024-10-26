|
|
|
Президент Грузии заявила, что не может связаться с главой МВД
26.10.2024 17:57
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением. Она поблагодарила избирателей и заявила о насильственных действия происходящих в разных районах, где проходит голосование, призвав полицию оперативно на них реагировать.
При этом президент указала, что не может связаться с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури даже по «официальной правительственной линии».
«Я хочу отметить очень плохие факты — насилие, которое происходит в разных районах. Иногда медиа-оборудование сломано, иногда происходит прямое насилие, там собираются группы, единственная цель которых — напряжение и конфронтация. Это печально – это лицо и репутация нашей страны. Это признак слабости. Хочу обратиться к министру внутренних дел – к сожалению, мы не можем с ним связаться, официальная линия правительства тоже не работает – хочу попросить полицию реагировать быстрее и эффективнее. Мы не можем допустить такого рода напряженности.
Всем большое спасибо. Спасибо медиа, которые работают в очень сложных условиях. Благодаря им мы все информированы», — сказала президент.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна