

Президент Грузии заявила, что не может связаться с главой МВД

26.10.2024 17:57





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением. Она поблагодарила избирателей и заявила о насильственных действия происходящих в разных районах, где проходит голосование, призвав полицию оперативно на них реагировать.



При этом президент указала, что не может связаться с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури даже по «официальной правительственной линии».



«Я хочу отметить очень плохие факты — насилие, которое происходит в разных районах. Иногда медиа-оборудование сломано, иногда происходит прямое насилие, там собираются группы, единственная цель которых — напряжение и конфронтация. Это печально – это лицо и репутация нашей страны. Это признак слабости. Хочу обратиться к министру внутренних дел – к сожалению, мы не можем с ним связаться, официальная линия правительства тоже не работает – хочу попросить полицию реагировать быстрее и эффективнее. Мы не можем допустить такого рода напряженности.



Всем большое спасибо. Спасибо медиа, которые работают в очень сложных условиях. Благодаря им мы все информированы», — сказала президент.







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