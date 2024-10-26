

Случаи физического противостояния, угроз, насилия зафиксированы на 38 участках - НПО

26.10.2024 17:59





Случаи физического противостояния, угроз и насилия зафиксированы на 38 избирательных участках - на 139 участках присутствовали не полномочные лица, сообщила на брифинге основательница организации «Ваш голос за Евросоюз» Лонда Толорая.



По ее словам, избирательный процесс проходит на фоне физического насилия и давления в отношении наблюдателей и представителей СМИ, помех в осуществлении наблюдения, а также нарушения тайны голосования, неисполнения обязанности маркирования и существенного нарушения процесса верификации избирателей.



По словам Толорая, растущая тенденция нарушений на выборах выявилась также в Самегрело и Тбилиси.



«К 16:00 мы получили информацию с 1227 участков. По информации наблюдателей "Моего голоса", в период с 11:00 до 15:00 была нарушена процедура маркировки, также голоса были отданы без маркировки на 70 участках. Тайна голосования была нарушена на 47 участках, не уполномоченные лица присутствовали на 139 участках, также зафиксированы случаи физического противостояния, угроз и насилия на 38 участках. На тех избирательных участках, где голосование проводится с использованием электронных технологий, на 133 участках выявлены различного рода изъяны, связанные с электронными технологиями, а на 92 участках электронные процедуры не были ясными и понятными избирателям, из-за чего процесс голосования шел с задержкой. Также посредством аппарата верификации выявлены нарушения верификации избирателей на 11 участках, нашим наблюдателям помешали в наблюдении на 61 участке», - сказала Толорая.





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