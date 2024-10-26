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ЦИК: На 17:00 активность избирателей составляет 50,6%
26.10.2024 18:09
По данным на 17:00, явка избирателей на выборах составляет 50,6 процента, на избирательные участки пришло 1 миллион 768 тысяч 816 избирателей, — сообщает Центризбирком.
Процентное распределение по регионам следующее: Самегрело-Земо-Сванети – 47,84%; Тбилиси – 52,42%; Кахети – 51,33%; Мцхета-Мтианети – 51,93%; Квемо Картли – 42,29%; Шида Картли – 50,67%; Самцхе-Джавахети – 52,38%; Рача Лечхуми – 61,81%; Имеретия -51,26%; Гурия – 53,74%; Аджария — 53,05%.
Кроме того, по данным ЦИК, явка избирателей на 17:00 на парламентских выборах 2012 года составила 53,03%, 2016 года — 42,04%, а 2020 года — 45,77%.
Для справки, в Грузии проходят парламентские выборы, общее число избирателей на выборах 26 октября составляет 3 508 294 человека. По всей стране в Грузии открыто 3044 участка, в том числе 13, созданных в исключительном порядке, из которых 12 расположены в пенитенциарных учреждениях, а один – в психиатрическом центре.
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