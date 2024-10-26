

На офис оппозиционного «Нацдвижения» совершено нападение

26.10.2024 18:53





Нападение совершено на центральный офис оппозиционной партии «Единого национального движения» (ЕНД) в Тбилиси. В партии утверждают, что на территорию штаб-квартиры ворвались сторонники «Грузинской мечты», вооруженные деревянными палками и дубинками. Они прибыли к офису ЕНД на автомобилях и спровоцировали массовую драку. Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись.



Как заявил один из лидеров «Нацдвижения» Леван Бежашвили, акт насилия совершили «зондеры» правящей партии. Но получили заслуженный ответ:



«Все видят, в каком жалком состоянии оказалась «Грузинская мечта». Они понимают, что проигрывают выборы, и присылают зондеров в офис «Национального движения», — сказал Бежашвили.



Председатель ЕНД Тина Бокучава, в сою очередь, заявила: «Мечта» осознает, что очень скоро потеряет власть. По ее словам, оппозиция очень убедительно побеждает в выборах.





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