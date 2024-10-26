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Выборы в Грузии: известны результаты с нескольких зарубежных участков


26.10.2024   19:23


Опубликованы результаты грузинских парламентских выборов с нескольких зарубежных участков. На них большинство голосов получили оппозиционные партии.

Сеул, Южная Корея

«Коалиция за перемены» – 18 голосов,

«Сильная Грузия» – 15,

«Гахария за Грузию» – 9,

«Гирчи» – 4,

«Единство-Национальное движение» – 2,

«Грузинская мечта» – 2,

Другие партии – 3.

Пекин, Китай

«Коалиция за перемены» – 18 голосов,

«Грузинская мечта» – 10,

«Сильная Грузия» – 10,

«Гахария за Грузию» – 8,

«Единство-Национальное движение» – 4,

«Гирчи» – 4,

Другие партии – 3.

Канберра, Австралия

«Грузинская мечта» – 15 голосов,

«Коалиция за перемены» – 14,

«Единство – Национальное движение» – 10,

«Сильная Грузия» – 9,

«Гахария за Грузию» – 2.


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