

Выборы в Грузии: известны результаты с нескольких зарубежных участков

26.10.2024 19:23





Опубликованы результаты грузинских парламентских выборов с нескольких зарубежных участков. На них большинство голосов получили оппозиционные партии.



Сеул, Южная Корея



«Коалиция за перемены» – 18 голосов,



«Сильная Грузия» – 15,



«Гахария за Грузию» – 9,



«Гирчи» – 4,



«Единство-Национальное движение» – 2,



«Грузинская мечта» – 2,



Другие партии – 3.



Пекин, Китай



«Коалиция за перемены» – 18 голосов,



«Грузинская мечта» – 10,



«Сильная Грузия» – 10,



«Гахария за Грузию» – 8,



«Единство-Национальное движение» – 4,



«Гирчи» – 4,



Другие партии – 3.



Канберра, Австралия



«Грузинская мечта» – 15 голосов,



«Коалиция за перемены» – 14,



«Единство – Национальное движение» – 10,



«Сильная Грузия» – 9,



«Гахария за Грузию» – 2.





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