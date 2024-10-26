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Выборы в Грузии: известны результаты с нескольких зарубежных участков
26.10.2024 19:23
Опубликованы результаты грузинских парламентских выборов с нескольких зарубежных участков. На них большинство голосов получили оппозиционные партии.
Сеул, Южная Корея
«Коалиция за перемены» – 18 голосов,
«Сильная Грузия» – 15,
«Гахария за Грузию» – 9,
«Гирчи» – 4,
«Единство-Национальное движение» – 2,
«Грузинская мечта» – 2,
Другие партии – 3.
Пекин, Китай
«Коалиция за перемены» – 18 голосов,
«Грузинская мечта» – 10,
«Сильная Грузия» – 10,
«Гахария за Грузию» – 8,
«Единство-Национальное движение» – 4,
«Гирчи» – 4,
Другие партии – 3.
Канберра, Австралия
«Грузинская мечта» – 15 голосов,
«Коалиция за перемены» – 14,
«Единство – Национальное движение» – 10,
«Сильная Грузия» – 9,
«Гахария за Грузию» – 2.
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