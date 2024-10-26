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GYLA заявила об избиении наблюдателя организации
26.10.2024 19:27
Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) сообщает, об избиении наблюдателя организации.
По информации организации, Георгию Гоциридзе угрожали физической расправой в то время когда он фиксировал нарушения на участке №4 расположенном в Марнеули.
«Сотрудник/наблюдатель GYLA Георгий Гоциридзе подвергся нападению и физическому насилию со стороны члена комиссии и неизвестного лица за пределами участка №4 в Марнеули», — указали в GYLA.
Организация призвала Прокуратуру Грузии незамедлительно отреагировать на инцидент.
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