

GYLA заявила об избиении наблюдателя организации

26.10.2024 19:27





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) сообщает, об избиении наблюдателя организации.



По информации организации, Георгию Гоциридзе угрожали физической расправой в то время когда он фиксировал нарушения на участке №4 расположенном в Марнеули.



«Сотрудник/наблюдатель GYLA Георгий Гоциридзе подвергся нападению и физическому насилию со стороны члена комиссии и неизвестного лица за пределами участка №4 в Марнеули», — указали в GYLA.



Организация призвала Прокуратуру Грузии незамедлительно отреагировать на инцидент.





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