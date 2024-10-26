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ISFED сообщает о еще одном случае вброса бюллетеней на участке в Марнеули


26.10.2024   19:37


В Марнеули выявлен еще один случай вброса бюллетеней, сообщила исполнительный директор «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе.

Речь идет об избирательном участке N22, где член комиссии опустил в урну более 20 бюллетеней и выдворил наблюдателя ISFED с участка, сообщает Нино Долидзе.

«Конечно указанный избирательный участок оспорен», — заявила Долидзе.


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