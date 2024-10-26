|
|
|
ISFED сообщает о еще одном случае вброса бюллетеней на участке в Марнеули
26.10.2024 19:37
В Марнеули выявлен еще один случай вброса бюллетеней, сообщила исполнительный директор «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе.
Речь идет об избирательном участке N22, где член комиссии опустил в урну более 20 бюллетеней и выдворил наблюдателя ISFED с участка, сообщает Нино Долидзе.
«Конечно указанный избирательный участок оспорен», — заявила Долидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна