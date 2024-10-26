

ISFED сообщает о еще одном случае вброса бюллетеней на участке в Марнеули

26.10.2024 19:37





В Марнеули выявлен еще один случай вброса бюллетеней, сообщила исполнительный директор «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе.



Речь идет об избирательном участке N22, где член комиссии опустил в урну более 20 бюллетеней и выдворил наблюдателя ISFED с участка, сообщает Нино Долидзе.



«Конечно указанный избирательный участок оспорен», — заявила Долидзе.





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