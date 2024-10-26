

Парламентские выборы в Грузии завершились

26.10.2024 20:05





Парламентские выборы в Грузии завершились в 20:00. Общее число избирателей на выборах 26 октября составило 3 508 294 человека.



К выборам 26 октября было зарегистрировано 18 избирательных субъектов:



«Партия единства и развития Грузии» – Камал Мурадханов – N3; «Коалиция за перемены Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», председатель Никанор Мелия, сопредседатель Ника Гварамия — N4; «Единство-Национальное движение», председатель Тинатин Бокучава – N5 «Европейские демократы», председатель Паата Давитая – N6; «Альянс патриотов Грузии», председатель Давид Тархан-Моурави N8; «Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу», председатель Мамука Хазарадзе – N9; «Лейбористская партия Грузии», председатель Шалва Нателашвили – N10; «Наша объединенная Грузия», председатель Исаки Гиоргадзе – N12; «Измени Грузию», председатель Георгий Гагнидзе — N16; «Грузия», председатель Георгий Лилуашвили — N17; «Свободная Грузия», председатель Каха Кукава — N20; «Трибуна», председатель Давид Чичинадзе — N21; «Чвен», Давид Кацарава – N23; «Гахария за Грузию», председатель Георгий Гахария — N25; «Левый Альянс», председатель Константин Гугушвили N26; «Грузинское Единство», Гаёз Мамаладзе – N27; «Гирчи», председатель Яго Хвичия – N36; «Грузинская мечта», председатель Ираклий Гарибашвили – N41;



Парламентские выборы в Грузии впервые прошли с использованием электронных технологий. Таким образом избиратели проголосовали более чем на 90% избирательных участков. Выборы по традиционной схеме прошли примерно на 10% избирательных участков, открытых по всей стране, где число зарегистрированных избирателей составляет менее 300.



В Грузии было открыто 3044 участка, в том числе 13 — в порядке исключения, из них 12 — в пенитенциарных учреждениях и один в психиатрическом центре.



Парламент на 150 мест, избранный по пропорциональной системе, будет заполнен теми партиями, которые преодолеют 5-процентный барьер.





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